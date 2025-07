La riapertura del tunnel del Tenda spinge gli arrivi turistici dall’estero

Sono in prevalenza turisti liguri e francesi, ma anche in arrivo dal Principato di Monaco, dalla Spagna o dalla Germania. Il primo bilancio dalla riapertura del tunnel del Tenda parla di 22mila passaggi, che segnano una rinascita per tutta la provincia di Cuneo.

Come riporta rainews.it, resta però ancora da risolvere il nodo delle fasce orarie: il tunnel infatti si percorre a senso unico alternato il sabato e la domenica dalle 6 alle 21 mentre nei giorni feriali solo in tre fasce orarie di transito.

Tra due giorni, il 16 luglio, si deciderà come procedere per il resto dell’estate.

Nel frattempo, Limone Piemonte rinasce e la provincia di Cuneo torna a registrare buone percentuali di occupazione degli alberghi. E anche il settore del commercio registra il segno più.