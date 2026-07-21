È iniziata ieri la settimana più difficile per chi viaggia. I prossimi giorni saranno costellati di proteste, agitazioni e scioperi che riguarderanno sia chi ha deciso di spostarsi in aereo, sia chi si muoverà in treno o via mare.

Per oggi, martedì 21 luglio, è stata indetta una protesta da Usb Lavoro Privato per i dipendenti easyJet, che incrociano le braccia a livello nazionale per tutte le 24 ore. Sono previste comunque fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore delle società di logistica Alha e Mle-Bcube all’aeroporto di Milano Malpensa, oltre al personale Sacal Gh all’aeroporto di Lamezia Terme. Dura invece 4 (dalle 10 alle 14) la protesta del personale aeroportuale di Gh Napoli e di Sky Service di Napoli e di Salerno.

Ancora oggi, martedì, è previsto uno sciopero di 24 ore del personale di Uab Dat Lt della sede secondaria italiana (Palermo) e un’agitazione di 4 ore (dalle 13 alle 17) dei dipendenti Geasar all’aeroporto di Olbia, oltre a una protesta sempre di 4 ore (dalle 13 alle 17) dei lavoratori Sogeaal all’aeroporto di Alghero.

Domani e dopodomani, 22 e 23 luglio, tocca al personale marittimo: dalle 12 di mercoledì alle 11:59 di giovedì incroceranno le braccia i lavoratori di Grandi Navi Veloci.

I treni e il trasporto pubblico locale

Tra giovedì e venerdì a fermarsi sarà il trasporto ferroviario: dalle 21 del 23 luglio fino alle 21 del 24 luglio a protestare sarà il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia a livello nazionale; lo sciopero non coinvolge i dipendenti di Italo.

Venerdì 24 luglio tocca al trasporto pubblico locale, con 4 ore di protesta dei dipendenti di di Sita Sud di Salerno (dalle 9 alle 13), del tpl delle Marche (dalle 11 alle 15) e degli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici di Bari (dalle 19:45 alle 23:45).

Ultimo colpo di coda sabato 25 luglio, con lo sciopero del personale Arst nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano