La stagione del sottodata

Cambiano i tempi di prenotazione delle vacanze: a sottolinearlo è l’Osservatorio Aidit, che ha diffuso i risultati dello studio sull’estate appena conclusa. Per 7 agenzie su 10 i clienti hanno prenotato più a ridosso della partenza. “Le formule andate meglio - si legge nella nota dell’associazione - sono il mare all’estero nel Mediterraneo (57%) e le crociere (51%), davanti al mare in Italia (48%) e ai viaggi a lungo raggio (38%)”.

Sul fronte delle problematiche, a dominare lo scenario sono stati i disagi dei voli: il 52% delle agenzie ha dovuto gestire cancellazioni e riprotezioni.

Ma spunta anche la questione climatica: “Il 35% delle agenzie - prosegue Aidit - è intervenuto per problemi legati al caldo estremo e ai cambiamenti climatici, la seconda voce dopo i voli”.

Per quanto riguarda l’inverno, le prenotazioni sono in linea con lo scorso anno o migliori per il 46% delle agenzie di viaggi, con una spesa in tenuta. Ma per il 2027, sottolinea Aidit, prevale la cautela.