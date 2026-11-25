Oltre un mese dopo l’acquisizione di Spazio Gsa, il ceo di Aviareps, Edgar Lacker, fa il punto sulle strategie di crescita nel mercato italiano e internazionale del gruppo di general sales agent tedesco. “Questa acquisizione rappresenta un importante traguardo strategico e conferma il nostro impegno a lungo termine nel mercato italiano - esordisce -. Non si tratta semplicemente di ampliare il nostro business, ma di unire due realtà con una consolidata esperienza, competenze complementari e una visione condivisa del settore dei viaggi: Aviareps su Milano e Spazio Gsa su Roma e nel Centro-Sud Italia”.

Un mercato, quello italiano, che il ceo vede ancora con grandi opportunità di crescita soprattutto nella rappresentanza del trasporto aereo cargo e del settore crocieristico, che “rappresenta un’altra importante area di potenziale espansione”.

Come cambiano i Gsa

Parallelamente, il Gruppo si adatta a un mercato in trasformazione. “Il ruolo dei Gsa - racconta il manager - si sta evolvendo ben oltre la tradizionale attività di rappresentanza commerciale. Le compagnie aeree hanno sempre più bisogno di partner strategici in grado di offrire analisi e conoscenza dei mercati, sviluppo commerciale, competenze nella distribuzione, supporto marketing e solide relazioni con gli operatori locali. Anche la tecnologia sta assumendo un ruolo sempre più importante in questa trasformazione”.

Guardando avanti, oltre all’Europa, l’attenzione di Aviareps si concentrerà sui mercati emergenti: “Una delle nostre principali priorità è ampliare la rete dei nostri uffici in Africa, dove siamo già presenti in Kenya, Tanzania, Sudafrica e Tunisia e dove intravediamo significative opportunità di ulteriore espansione. Stiamo valutando nuovi mercati, tra cui Egitto, Nigeria, Ghana, Costa d’Avorio e Zimbabwe, che rappresentano aree prioritarie nella nostra strategia di sviluppo per i prossimi 12-24 mesi”.