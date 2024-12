Lavoro, la piattaforma Siisl aperta a tutti dal 18 dicembre

A partire dal 18 dicembre tutti i cittadini italiani e stranieri, disoccupati e non, potranno volontariamente caricare il proprio curriculum sulla piattafoma Siisl per l’incrocio di domanda e offerta di formazione e lavoro. L’obiettivo è di rendere la ricerca di un impiego e i corsi di formazione più agevoli possibile.

Già da qualche giorno coloro che fanno domanda di disoccupazione (Naspi e Dis-Coll), una volta accolta e in pagamento, saranno iscritti d’ufficio alla piattaforma Siisl. In questo modo, spiega Il Sole 24 Ore, chi ha perso il lavoro avrà maggiori opportunità di trovare un’occupazione in linea con il proprio percorso di studi e la precedente esperienza professionale, complice l’algoritmo dell’Intelligenza artificiale, o di formarsi per aumentare la propria attrattività.

Dal canto loro, le imprese potranno caricare in Siisl le posizioni lavorative aperte e l’offerta di lavoro resterà visibile due mesi. Regioni ed enti formativi potranno pubblicare su Siisl l’offerta formativa, inclusi i tirocini.