A meno di sei mesi dalla sua nomina nel gruppo al vertice di viale dell’astronomia, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria Orsini a Trasporti e Logistica e Industria del Turismo e Cultura, sottolinea la sua visione.

Lo fa cominciando proprio dalla sua nomina “una delega che fino ad ora non era mai esistita tra gli imprenditori, e che invece oggi ne sottolinea l’aspetto industriale e ha lo scopo di mettere in sinergia le diverse filiere”.

Per il delegato, il turismo è un immenso giacimento che contribuisce di più di quel che si racconta al Pil del Paese: “I 110 miliardi che ci dicono valga in turismo in Italia, a mio giudizio sono almeno 600. La bilancia dei pagamenti del settore tra settembre 2023 e agosto 2024, è positiva per 21 miliardi”.

Destro inoltre intende far tesoro della delega che unisce turismo e trasporti: “Dovremo fare un grande lavoro di squadra, perché serve più sinergia. Ma abbiamo anche bisogno di un’interlocuzione politica forte, anche per cercare di indirizzare al meglio le risorse del Pnrr”.

Infine la sua modalità di lavoro: nel suo mandato si impegnerà su quelle che ha chiamato le 3D del turismo, ovvero delocalizzazione, destagionalizzazione e digitalizzazione.