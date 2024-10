Le ‘borse di viaggio’ di Waynabox: soggiorni in regalo per gli studenti

Waynabox lancia le ‘borse di viaggio’. La società mette in palio una serie di viaggi per gli studenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

“I 10 studenti selezionati tra Italia, Francia e Spagna - si legge in una nota - vinceranno 3 viaggi a sorpresa, uno ogni trimestre o dopo ogni sessione d’esame, e potranno accedere ad un periodo formativo di stage presso la sede Waynabox a Barcellona”.

Per accedere alle borse di viaggio, che verranno assegnate da Waynabox il 16 ottobre 2024, basterà compilare un quiz di cultura e attualità generale, disponibile online fino al 15 ottobre 2024 sul sito dell’operatore.

Per potersi candidare alle borse di studio, è necessario essere iscritti a un corso di laurea o di formazione professionale in un istituto riconosciuto in Italia e avere tra i 18 e i 25 anni.