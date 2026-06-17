Le carte d’identità cartacee rimangono valide fino a scadenza naturale

A seguito di una riunione del Consiglio dei ministri, il Governo ha stabilito di allungare la validità delle carte d'identità cartacee che rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza riportata sul documento, anche oltre il termine del 3 agosto 2026 come era stato stabilito in precedenza.

Non sarà quindi necessario per i cittadini affrettarsi per ottenere un appuntamento con il proprio ufficio in Comune per sostituirla, ma sarà sufficiente aspettarne la scadenza.

Per garantire l’efficacia del documento di identità, il Consiglio dei ministri ha stabilito che le carte d’identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza “per determinate finalità e nei rapporti con la PA e con i soggetti che erogano pubblici servizi”.