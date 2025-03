Le ‘Città viste dal cielo’ in mostra presso l’adv 5 Giornate di Milano

Viaggio e arte: due modi di esplorare e interpretare il mondo. Questo il concept alla base dell’evento organizzato dall’agenzia di viaggi 5 Giornate di Milano ‘Città viste dal cielo’. Si tratta di una mostra di 12 planimetrie urbane astratte di Luigi Angiuli, artista noto per le sue visioni metropolitane oniriche che offrono una rappresentazione dall’alto delle metropoli, come se fossero osservate da un aereo o da un satellite. La rassegna si inserisce nel progetto più ampio della Milano Art Week-Fuorisalone.

L’inaugurazione sarà l’1 aprile alle 18 in piazza Cinque Giornate 15 a Milano, con la partecipazione dell’artista. Intervengono anche gli autori del progetto Alberto Oliva ed Elisabetta Invernici di Galleria&Friends.

In programma anche un aperitivo offerto da ‘Pane in piazza’. Cantine Vitea e Golf and Wine.

L’esposizione resterà poi disponibile negli orari di lavoro dell’agenzia anche per tutta la durata del Salone del Mobile, fino all’11 aprile è sarà a ingresso libero.

L’agenzia 5 Giornate, del gruppo L’Astrolabio, ha lanciato nel 2023 il progetto Art&Travel che fa dell’adv anche una location ideale per incontri culturali. La collaborazione con l’associazione di Antiche Botteghe Galleria &Friends arricchisce i palinsesti di storie, personaggi e protagonisti.