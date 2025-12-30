Un viaggio non è mai solo vedere: è sempre anche vivere, conoscere e cercare di comprendere le dinamiche e le realtà che si incontrano. Se si viaggia con i giornalisti di TTG, poi, il viaggio è anche occasione per scoprire le ultime novità di un Paese, i servizi, le tappe inedite e imperdibili.

Su TTG World , il numero di TTG Italia dedicato al mondo e disponibile online sulla nostra digital edition, spiccano alcuni viaggi che i giornalisti di TTG hanno effettuato nel corso dell’anno. Si parte dall’Arabia Saudita che continua a stupire il mondo per l’originalità della propria offerta luxury, entrata in una nuova fase di mercato grazie alle molteplici aperture delle strutture ricettive del progetto Red Sea nel biennio 2025/2026. Ora gli 800 miliardi di dollari d’investimenti previsti entro il 2030 cominciano a essere dirottati anche su altri segmenti: dal mid all’upper-mid-range, nonché a favore della vitale componente dei pellegrinaggi religiosi.

Poi Mauritius, raggiunta grazie al nuovo volo Ita Airways da Roma, operativo dal 7 novembre, gli Usa, che hanno raccontato, durante la Travel Week di Londra, organizzata da Brand Usa, le novità della loro offerta, per poi approdare in Egitto, raccontato con occhi diversi, lontano dai grandi classici e alla scoperta della sua anima spirituale.

E ancora l’Australia, questa volta vista dal mare, l’Oman che guarda al lusso, il Giappone, ormai classico intramontabile, oltre i classici della Golden Route.

Nelle storie scoprirete luoghi unici, lontani dalle folle di turisti, ma anche luoghi iconici, fra i più gettonati dai viaggiatori, visti da un’altra angolazione. Sempre con il tocco distintivo di un racconto costruito per i professionisti.

Le mete di TTG World sono disponibili a questi link

Arabia Saudita

Mauritius

Stati Uniti

Egitto

Australia

Oman

Giappone