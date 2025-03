Le novità Allianz Partners della gamma Globy

Allianz Partners svela le più recenti novità della gamma Globy, che ora comprende 12 prodotti, con garanzie ancora più complete e mirate a soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori. Le classiche Globy Rosso, Globy Verde e Globy Giallo sono state arricchite per offrire una protezione sempre più estesa, in linea con le richieste dei consumatori che puntano alla massima tranquillità in viaggio.

A queste si uniscono soluzioni pensate per venire incontro a esigenze più specifiche, come Globy Crociere, con prestazioni dedicate a chi ama la vita a bordo, Globy Sport, per chi viaggia per dedicarsi alle proprie passioni sportive, e Globy Long Trips, per i viaggi di lunga durata fino a 180 giorni.

Per il mondo dei giovani sono invece disponibili soluzioni come Globy Student&Young, per viaggiatori fino a 30 anni, e Globy SCF – School Friend Card, dedicata alle scolaresche.

Tra le ultime nate dell’universo Globy anche la linea Globy Essential, che si articola sempre in Rosso, Verde e Giallo, e risponde alla richiesta, sempre più diffusa tra chi viaggia, di prodotti assicurativi semplici, che garantiscano le coperture essenziali a prezzi più accessibili, senza rinunciare alla qualità e al supporto della centrale operativa.

“Il settore rimane particolarmente dinamico, anche per il continuo emergere, da parte dei viaggiatori, di nuove esigenze, nuove sensibilità e di nuovi approcci al viaggiare. Da queste esigenze nascono le novità della Gamma Globy, alla quale affianchiamo i servizi innovativi della nostra piattaforma Allyz Travel, punto di riferimento digitale per semplificare e vivere con maggiore serenità ogni fase del viaggio” commenta Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia.

La nuova linea Globy, infatti, include anche i servizi innovativi della piattaforma Allyz Travel, ecosistema e compagno digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart.