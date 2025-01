Le sfide dell’e-commerce nel 2025: lo studio Scalapay

Privacy, difesa dalle truffe e acquisti rapidi e senza di intoppi. Queste le nuove esigenze dei consumer digitali, secondo un’indagine sull’e-commerce condotta da Scalapay.

Stando allo studio della fintech italiana del Buy NowPay Later, l’AI nel 2025 ricoprirà un ruolo rilevante nella guida agli acquisti: il 40% degli utenti si dichiara disposto ad accettare la raccomandazione di un prodotto dal proprio assistente AI, la stessa percentuale vorrebbe affidarsi all’intelligenza artificiale per automatizzare e velocizzare lo shopping quotidiano, mentre il 34% comprerebbe un prodotto o un servizio scelto unicamente tramite realtà virtuale.

Fondamentale poi è il tema della privacy: quasi il 79% dei consumatori la cita, insieme alla trasparenza, tra i timori principali per gli acquisti online mentre il 72% si sente a rischio per la raccolta impropria di dati sensibili.

Le sfide

Sulla base di questi numeri, saranno diverse le sfide che i brand dovranno affrontare per rimanere competitivi, a partire dalla rivoluzione dell’Intelligenza artificiale.

I consumatori cercheranno esperienze di acquisto sempre più personalizzate, che eliminino la fatica decisionale e rendano la scoperta dei prodotti semplice e intuitiva. Per questo la personalizzazione dinamica guiderà questa trasformazione, riducendo il tempo medio speso per la ricerca di un prodotto.

In un’epoca in cui le frodi online sono in aumento, la fiducia rappresenta una priorità assoluta e i brand dovranno adottare strategie trasparenti e investire in tecnologie di protezione dei dati per vincere la sfida della credibilità e rafforzare la relazione con i propri clienti.

Altra sfida sarà superare il sovraccarico di contenuti e creare connessioni autentiche. I brand di successo saranno quelli capaci di creare connessioni emozionali, migliorando sensibilmente il tasso di fidelizzazione del cliente.

Finanziamenti a breve termine e pagamenti invisibili permetteranno di migliorare l’esperienza di acquisto dei consumatori. La semplicità e la velocità del processo di pagamento stanno diventando fattori chiave per incrementare sensibilmente i tassi di conversione e migliorare la soddisfazione dei clienti.

Infine, l’efficienza nella consegna sarà sempre più un elemento cruciale per soddisfare le aspettative dei consumatori moderni.

“Analizzare e comprendere questi trend è fondamentale per le aziende che vogliono restare rilevanti in un mercato sempre più competitivo. La capacità di sfruttare i dati e trasformarli in strategie concrete permette ai brand di migliorare l’esperienza dei clienti e di anticipare le loro esigenze - commenta Simone Mancini, ceo di Scalapay -. Il nostro obiettivo è continuare a supportare i retailer e i consumatori offrendo strumenti che rendano l’esperienza di acquisto più fluida, sicura e soddisfacente”.