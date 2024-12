Le vacanze di Natale all’aria aperta crescono del 132%

Le prenotazioni per campeggi in Italia durante le vacanze di Natale sono aumentate del 132% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono questi i dati di Pitchup.com, la piattaforma dedicata all’outdoor, per la stagione fredda.

“A livello globale - si legge nella nota -, Pitchup.com ha già registrato più pernottamenti per il giorno di Natale rispetto al 2023 (12.424 contro 10.922). Mentre, esaminando l’andamento degli ultimi 12 mesi in termini di TTV (total transaction value), la crescita più significativa si è registrata in Portogallo (+251,18%), Ungheria (+228,85%) e Montenegro (+216,58%), seguiti da Belgio, Austria, Nuova Zelanda, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania e Croazia, confermando una tendenza sempre più internazionale”.