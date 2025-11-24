Leolandia svela Reversum, la nuova attrazione del 2026

Si svela la costruzione della nuova attrazione di Leolandia. Si chiamerà Reversum e sarà il più grande rollercoaster nella storia del parco, in apertura nella primavera del 2026. Dopo mesi di scavi e di opere preliminari, è stato posato il primo tratto di binari dell’attrazione progettata per portare a Leolandia un alto livello di adrenalina.

Reversum rientra in un piano di investimenti del valore di 15 milioni di euro avviato nel 2025 allo scopo di ampliare l’offerta del parco con giostre sempre più emozionanti, in grado di intercettare anche i bambini in età scolare e i ragazzi. Dopo Deltaplanet e Blade Storm, che hanno debuttato la scorsa primavera nella nuova area Crazy Circus, Reversum è la terza grande novità di Leolandia in soli due anni e promette sensazioni forti anche ai più audaci, grazie ad un elemento esclusivo – ancora top secret – che farà la differenza rispetto a tutti gli altri rollercoaster.

“Con Reversum inauguriamo una nuova fase per Leolandia e consolidiamo il nostro posizionamento sulle famiglie, accompagnando i bambini nella loro crescita e offrendo nuove esperienze anche ai più grandi – dice Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -. La stagione 2025 è stata decisamente positiva, anche rispetto al meteo e all’andamento del mercato: per il 2026, con l’introduzione di Reversum e il nostro 55° compleanno, ci aspettiamo un incremento del 20% di presenze”.