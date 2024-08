Liguria, aperte le iscrizioni al corso gratuito per tecnico degli eventi turistici

Durerà 2000 ore, di cui 900 in stage, e rilascerà la qualifica nazionale di Tecnico superiore per l’organizzazione e la promozione di eventi in ambito turistico. Stiamo parlando del nuovo corso gratuito in ‘Manager of tourism, cultural and sporting events’ promosso dall’Its Turismo Liguria.

C’è tempo fino al 18 settembre per iscriversi alle selezioni per il corso, finanziato con i fondi del Pnrr, al termine del quale si otterrà un diploma di specializzazione corrispondente al 5° livello Europeo EQF. La sede del corso sarà a Santa Margherita Ligure, a Villa Durazzo.

Il percorso di studi

Il corso è rivolto a 25 partecipanti con cittadinanza europea o cittadini di Paesi terzi, purché titolari di regolare permesso di soggiorno Ue; potranno accedere alla selezione giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale della durata di almeno 800 ore.

Il profilo in uscita è un tecnico specializzato che opera all’interno di organizzazioni o aziende specializzate nell’organizzazione di eventi di qualsiasi tipologia sia a livello nazionale che internazionale. Sono previste, col medesimo finanziamento del Pnrr, anche borse di studio per i partecipanti. Le informazioni e la scheda di partecipazione sono sul sito www.itsturismoliguria.it.