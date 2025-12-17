Limehome accelera sull’Europa grazie a un investimento da 75 milioni

L’operatore europeo di appartamenti di design Limehome ha ottenuto un investimento strategico da 75 milioni di euro da parte di Cheyne Strategic Value Credit, consolidando la base finanziaria dell’azienda e consentendo di proseguire l’espansione nei mercati dell’ospitalità europei.

Limehome sta per chiudere un anno da record, con oltre 3.500 unità firmate in Europa nel 2025, superando le 12.500 unità contrattualizzate. La società ha ampliato la propria presenza in città chiave come Parigi, Londra, Bruxelles, Barcellona, Lisbona, Atene, Berlino e Monaco, rafforzando al contempo la propria presenza in aree importanti per la società nella penisola iberica, nella regione Dach e nel Benelux.

Lo sviluppo in Italia

“L’Italia - sottolinea Josef Vollmayr, co-ceo e co-founder di Limehome - è uno dei nostri tre hub principali e ospita una delle sedi centrali di limehome. Ci aspettiamo che nei prossimi anni diventi uno dei nostri mercati più importanti. Per dare un riferimento, attualmente abbiamo quasi 7.000 unità firmate in Germania e 3.000 unità firmate in Spagna. In Italia abbiamo già raggiunto circa 500 unità e, sulla base dell’attuale pipeline e delle partnership in essere, prevediamo di crescere fino a oltre 3.000 unità nei prossimi cinque anni”.

L’investimento da 75 milioni di euro di Cheyne Strategic Value Credit combina finanziamento per la crescita e una partecipazione azionaria, rafforzando la posizione di Limehome come principale operatore digitale dell’ospitalità in Europa. Cheyne Strategic Value Credit è una divisione di investimento di Cheyne Capital, un gestore globale di asset alternativi con una profonda competenza nel real estate e nella crescita di operatori abilitati dalla tecnologia.

“Il 2025 - conclude Vollmayr - è stato un anno di forte performance operativa ed espansione strategica. Con il nostro nuovo standard di design e il sostegno di Cheyne Strategic Value Credit siamo ben posizionati per scalare ulteriormente nei mercati più attrattivi d’Europa. Il nostro modello continua a dimostrarsi resiliente ed efficiente, ottenendo performance superiori al mercato nonostante un contesto dell’ospitalità complesso”.