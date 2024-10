Salgono a 11 i Paesi in cui ora è presente limehome. La società, specializzata nell’offerta di appartamenti e camere d’albergo con una gestione completamente digitalizzata, ha infatti fatto il suo ingresso in Repubblica Ceca con l’apertura di una sede a Praga, un hotel vicino a Wenceslas Square e al centro commerciale e culturale della città.

L’edificio, la cui apertura è prevista entro questo novembre, offrirà 49 unità abitative, tra cui attici di 90 mq e una grande terrazza comune.

L’ingresso nella Repubblica Ceca conferma l’anno positivo registrato dall’azienda, che ha già eguagliato il tasso di crescita del 2023 con la contrattualizzazione di altre 2mila nuove unità nel terzo trimestre 2024 e un portafoglio che, da gennaio a oggi, si è ampliato del 33%.

Lo sviluppo in Italia

In Italia, a un solo anno dal lancio nel nostro Paese, la società aumenta il suo portafoglio con nuovi immobili a Verona, Milano, Bari e Roma, raggiungendo più di 250 unità. Un nuovo progetto di appartamenti di lusso è previsto nel cuore del centro storico di Milano, tra il Teatro alla Scala, il Duomo e il Castello Sforzesco. Gli ospiti potranno, inoltre, godere della vista sulla città di Milano da una terrazza comune situata al sesto piano.

“Entro fine anno - sottolinea Alessandro Giuffrè, Country Manager Italia & Director Expansion di limehome - ci aspettiamo di contrattualizzare tra le 400 e le 500 unità, considerando la ricca pipeline in negoziazione in diverse destinazioni strategiche italiane da Veneto a Sicilia; non escludiamo nessuna opportunità a priori”.

A Verona limehome si è assicurata il suo primo progetto situate a ‘La Vigna in Città’, conosciuta per il suo vigneto centenario presente nel cortile interno. Nel cuore del quartiere di Veronetta gli ospiti potranno esplorare una zona ricca di architettura medioevale, botteghe artigiane e gallerie d’arte a partire da novembre 2024. limehome ha anche annunciato un nuovo progetto nel quartiere Pigneto di Roma, che sarà operativo entro la fine di novembre 2024, e altre due location a Salerno e sulla Costiera Amalfitana, pronte ad accogliere gli ospiti già da quest’anno. Aprirà infine anche due nuovi hotel a Bari tra il 2026 e il 2028.