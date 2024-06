limehome cresce in Italia, nuovi appartamenti a Verona e Roma

limehome cresce in Italia rafforzando la presenza a Roma e facendo il suo esordio a Verona. L’operatore specializzato nell’offerta di appartamenti debutta a Verona in quella che viene chiamata ‘La Vigna in Città’ perché ospita nel cortile interno una vigna di oltre 100 anni, nel cuore del quartiere Veronetta. Le 14 unità dispongono di cortile interno, due balconi e cinque parcheggi a uso privato per gli ospiti e saranno operative dopo l’estate.

Nello stesso periodo saranno a disposizione degli ospiti anche gli 11 serviced apartment a Roma in via Fortebraccio, a due minuti di distanza a piedi dalla stazione Pigneto e a 20 minuti di metro da tutte le maggiori attrazioni del centro città. All’interno del palazzo cinque giardini interni privati e quattro ampi balconi ad uso degli ospiti. L’azienda è già operativa a Milano, Roma stessa e Lecce e ha inoltre già annunciato le aperture a Salerno e in Costiera amalfitana, con strutture pronte ad accogliere gli ospiti nel 2025.

“Il nostro - spiega Alessandro Giuffrè, Country Manager Italia di limehome - è un modello molto flessibile, che ci permette di adottare la modalità di gestione più opportuna a seconda della città, dell’immobile e del tipo di domanda, spaziando dai service apartment a residenze turistico-alberghiere e hotel, valutando quindi interi edifici dotati di accesso indipendente di varie dimensioni e proponendo un abito su misura”.

Lo sviluppo europeo

La rapida espansione in Italia va di pari passo con l’ampliamento del portfolio

europeo, aumentato di quasi il 14% nel primo trimestre del 2024. La maggior parte dei

nuovi contratti di locazione è stata stipulata in Austria, Portogallo, Spagna e Italia e ha

permesso a limehome di raggiungere 6.800 appartamenti in 10 Paesi.

Gli appartamenti limehome sono gestiti come hotel di alta fascia, con sistemi di accesso

completamente digitali.