Limehome, lo sviluppo italiano: le prossime new entry

Con nuove aperture e la firma di nuovi contratti di locazione a Firenze, Milano e Roma Limehome entra in una nuova fase di sviluppo nel nostro Paese. “L’Italia è un mercato in cui stiamo crescendo con decisione e rapidità” - commenta Daniel Hermann, chief growth officer di Limehome -. Milano, Firenze e Roma non sono solo destinazioni di grande attrattività, ma anche mercati in cui i proprietari cercano partner in grado di valorizzare immobili poco performanti. Il nostro modello - scalabile, digitale e flessibile rispetto alla tipologia di immobile - risponde perfettamente a queste esigenze. Il nostro impegno è di lungo termine e stiamo costruendo una presenza solida per dimostrarlo”.

La crescita del portfolio milanese e il debutto a Firenze

Dopo le strutture già operative in Maggiolina e Piazza Udine, l’operatore specializzato in ospitalità digitalizzata ha inaugurato la sua terza proprietà milanese ai Navigli, una struttura che conta 30 appartamenti ed è stata sviluppata da un investitore istituzionale nell’ambito di un progetto mixed-use più ampio, con accesso a servizi quali palestra, co-working e deposito biciclette.

Il portafoglio milanese crescerà ulteriormente con una nuova apertura nella zona di Loreto. Il progetto, che presenterà oltre 50 camere di hotel, nasce da un asset alberghiero, oggi sfitto, costituito da due edifici collegati, che sarà riposizionato e rilanciato con il marchio Limehome. Intanto è già stata inaugurata la prima struttura Limehome a Firenze, situata in Via Guelfa, nel centro storico.

Già presente a Roma con due strutture operative, Limehome rafforza ulteriormente la propria presenza con due nuovi progetti. Nel quartiere Trastevere l’operatore ha acquisito la gestione di un immobile in Vicolo Moroni, con apertura prevista a giugno 2026, mentre un secondo progetto è stato sviluppato nell’area Monteverde-Gianicolo; il restyling porterà alla realizzazione di una struttura alberghiera di 40 camere, con apertura prevista nel 2027.