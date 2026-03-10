Limehome: nuovi accordi con partner europei per l’hospitality

Aumenta la rete di partner europei di Limehome, operatore specializzato nella gestione di strutture in locazione a lungo termine e in progetti di riconversione di asset per l’hospitality in tutto il continente.

Tra le operazioni più recenti figurano un progetto a Milano con Colliers Global Investors Italy, la riconversione di una struttura a Bruxelles insieme a Baltisse e due nuovi accordi con il partner di lungo periodo Centralis nelle città di Monaco e Norimberga.

A Milano Colliers Global Investors Italy ha scelto Limehome come conduttore unico di 30 unità all’interno di un più ampio sviluppo immobiliare di carattere istituzionale situato in posizione centrale in Via Villoresi. A Bruxelles, invece, Limehome ha avviato una collaborazione con Baltisse per trasformare un hotel esistente nel Quartiere Europeo in 114 appartamenti serviti. Il progetto rappresenta la prima partnership di Limehome con un investitore istituzionale belga e rafforza la presenza dell’azienda nella regione del Benelux.

Si rafforza anche la partnership con Centralis: dopo tre progetti di successo, Centralis e Limehome hanno ampliato la loro collaborazione con due nuovi interventi a Monaco e Norimberga. Le strutture hospitality coinvolte comprendono complessivamente 200 unità e includono spazi food & beverage al piano terra.

“Limehome è diventata un partner affidabile per il capitale istituzionale - ha dichiarato Josef Vollmayr, co-ceo e co-founder di Limehome -. In un mercato caratterizzato da forte volatilità, ciò che oggi ci distingue è il rapporto di fiducia costruito con i partner che continuano a sceglierci e la nostra comprovata capacità di riconvertire asset hospitality”.

Quasi la metà degli accordi più recenti, fa notare ancora Vollmayr, proviene da partner con cui Limehome collabora già: “La conferma più chiara della nostra affidabilità nel lungo periodo - osserva -. Gli investitori continuano a sceglierci perché il nostro modello basato sulla tecnologia garantisce risultati operativi solidi e costanti, sia nei nuovi sviluppi sia nei progetti di riposizionamento più complessi”.

A Monaco la società ha recentemente assunto la gestione dell’ex Hotel Miano, struttura da 133 unità, avviando le operazioni appena otto settimane dopo la firma ufficiale dell’accordo.

A Madrid Limehome ha siglato un accordo per una proprietà in posizione centrale da 36 unità, precedentemente gestita da un altro operatore internazionale di serviced apartment, che sarà rilanciata in una versione rinnovata circa un mese dopo la firma.

A Benidorm, infine, l’azienda ha riaperto un hotel fronte mare da 60 unità. Gli interventi di ristrutturazione sono stati gestiti interamente dal team tecnico interno, a seguito di un investimento di oltre 1,2 milioni di euro.