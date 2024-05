limehome si espande in Europa, 800 nuovi appartamenti

Sono 800 i nuovi appartamenti e camere di hotel che, nel primo trimestre del 2024, si sono aggiunti in Europa al portafoglio di limehome, che ha così aumentato la rosa delle sistemazioni disponibili di quasi il 14%, arrivando a 6800 appartamenti nel continente. L’azienda si è assicurata nuovi contratti di locazione in sette Paesi, lanciando proprietà in cinque mercati.

Il ruolo dell’Italia

L’Italia riveste un ruolo importante piano di sviluppo di limehome, che a marzo a Lecce ha firmato il contratto di gestione di un nuovo edificio nel Palazzo BN, la prima location di limehome in Puglia e la terza in Italia. Nel resto d’Europa, la crescita di limehome è stata trainata dalla firma di nuovi contratti in destinazioni già consolidate come Valencia, Porto e Amsterdam.

In Germania, invece, le operazioni ricorrenti grazie a partnership esistenti sono state un tema predominante, come dimostrato dai progetti di Kiel e Berlino. In particolare, a Kiel limehome ha garantito un contratto di locazione per 70 unità in un edificio a uso misto in Holstenstraße, situato nel centro della città vecchia. Gli appartamenti dovrebbero essere disponibili alla fine del 2025, dopo la ristrutturazione. Inoltre, espandendo una partnership che ha dato vita a una delle proprietà di punta di limehome a Berlino, l’azienda aumenterà la presenza nel quartiere emergente di Wedding. In Müllerstraße limehome amplierà la propria offerta con oltre 100 appartamenti e si prevede che le nuove unità siano operative entro la fine di quest’anno.

Mix di tecnologia e comfort

“L’importante crescita di limehome anche all’inizio di quest’anno - sottolinea Josef Vollmayr, co-ceo e co-fondatore di limehome - riflette la domanda di ospitalità di nuova generazione

in Europa. Il nostro mix unico di tecnologia, comfort e design trova grande riscontro tra i

visitatori di tutto il continente”.

Tra gli altri esempi di nuove aperture europee altri Paesi europei in Austria, a Graz, limehome si è assicurata l’edificio Burggasse. Progettato dallo studio di fama internazionale Zaha Hadid Architects, l’edificio presenta una facciata composta da 43 sculture in vetroresina dalla forma unica, raffiguranti la figura mitologica di Argo con cento occhi. All’interno, 21 appartamenti sono in funzione da metà marzo 2024.