Linea ferroviaria Torino-Genova: disagi per lavori fino alla fine di agosto

Sono previsti disagi sulla linea ferroviaria tra Torino e Genova a causa di lavori tra le stazioni di Trofarello e Asti, che proseguiranno fino al prossimo 30 agosto. “Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio – si legge in una nota di Rfi -, Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizio bus nella tratta tra Trofarello e Asti per i regionali veloci tra Torino Porta Nuova e Genova e per la linea SFM 6 (Torino-Asti) con fermate intermedie in tutte le stazioni previste dalla linea”.

I treni Intercity Torino-Salerno, Bardonecchia/Torino-Genova, Torino-Genova/Savona e i treni Intercity Notte delle relazioni Torino-Salerno, Torino-Reggio Calabria e Torino-Lecce, subiranno deviazioni tra Torino e Genova con conseguente perdita di alcune fermate e allungamento dei tempi di percorrenza. Previste corse bus per le fermate soppresse.