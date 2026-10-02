Long Lake completa l’acquisizione di Amex GBT

Long Lake Management ha completato l’acquisizione di American Express Global Business Travel per 6,3 miliardi di dollari.

L’operazione era stata annunciata a maggio e approvata dagli azionisti il 3 agosto. Con la conclusione dell’operazione, le azioni di Amex GBT non sono più oggetto di negoziazione e sono state ritirate dal listino della Borsa di New York.

Come riporta .travelweekly.com, Amex GBT è la 35esima acquisizione della holding Long Lake, focalizzata sull’innovazione delle società acquisite tramite l’applicazione dell’IA.

In un post su LinkedIn, il co-fondatore e ceo di Long Lake, Alex Taubman, ha dichiarato che l’obiettivo attuale è “preparare la piattaforma tecnologica di Amex GBT per l’era della gestione viaggi basata su agenti intelligenti”.

Il fulcro di questo processo sarà Nexus, la piattaforma di IA di Long Lake. Amex GBT ha affermato che tale piattaforma offre prestazioni fino a cinque volte superiori rispetto ai modelli di IA generici.