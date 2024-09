Lupo, Nuovevacanze: “Creiamo innovazione per anticipare le sfide del futuro”

“Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni su più fronti legati sia alla crescita dei numeri e delle adv affiliate, ma anche alla capacità di creare innovazione per cogliere al meglio le potenzialità del mercato ed essere in grado di anticipare le sfide del futuro”. E’ questo il primo bilancio del ceo di Nuovevacanze Corrado Lupo (nella foto), il network di agenzie che farà tappa al TTG Travel Experience di Rimini per rafforzare ulteriormente il legame con il trade e presentare le ultime novità.

Obiettivo primario della società sarà consolidare la presenza nel mercato e sviluppare nuove opportunità di business in ambito nazionale e internazionale. Inoltre si punta a nuove affiliazioni promuovendo in particolare il motore di ricerca crociere.

“Abbiamo voluto fortemente partecipare al TTG con un team nutrito, a disposizione di adv e partner: le novità che ci aspettano sono molto interessanti e, anche se crediamo fortemente nel ruolo della tecnologia per ottimizzare i processi di lavoro quotidiano delle agenzie, continuiamo a credere fortemente nel mantenere vivo il prezioso capitale umano delle connessioni”, conclude Lupo.