Lutto nel mondo del turismo: è scomparso Carlo Casseri

Un’esperienza di quarant’anni nel turismo e una carriera che vede la presenza in molte delle aziende storiche del settore, a partire dagli esordi in Valtur e Francorosso, fino ad approdare nel mondo dei network. Il mondo del turismo saluta Carlo Casseri, scomparso all’età di 60 anni.

Casseri è stato anche direttore di Travelshop Network e direttore commerciale di Open Travel Network, oltre a ricoprire incarichi all’interno de I Viaggi del Delfino, il tour operator legato a Otn. Inoltre è stato membro del Consiglio Direttivo di Fto ed è stato attivo anche all’interno di Federalberghi.

All’attività imprenditoriale ha unito l’incarico di docente presso l’Ente Bilaterale Turismo del Lazio e l’Its Turismo Academym oltre a insegnare alla Luiss Guido Carli nell’ambito del Master Turismo e Territorio.

I funerali saranno domani, giovedì 27 agosto, a Roma alle ore 11 presso la chiesa Santa Galla di Circonvallazione Ostiense.