Lutto nel mondo del turismo. E’ infatti mancato nei giorni scorsi a 64 anni Sandro Gargiulo, manager di lungo corso del settore che ha trascorso gli ultimi 12 anno in Travelport con diversi incarichi. E proprio Travelport ha voluto ricordarlo con una nota inviata a TTG che volentieri pubblichiamo.

“Tutti noi di Travelport siamo profondamente addolorati per l'improvvisa scomparsa di Sandro Gargiulo, il nostro amato e stimato Head of Account Management per l'Europa Meridionale e Occidentale. Sandro non era solo un collega, ma un membro prezioso della famiglia Travelport, il cui calore umano e la cui dedizione hanno toccato il cuore di tutti coloro che hanno lavorato con lui.

In oltre un decennio con noi, il percorso di Sandro da Direttore Vendite per l'Italia nel 2013 fino a guidare le nostre operazioni regionali in 11 paesi è stato una testimonianza del suo eccezionale talento e del suo impegno incrollabile. La sua profonda competenza, costruita in oltre 20 anni di esperienza internazionale, era pari solo alla sua sincera attenzione per il suo team e i suoi clienti.

Oltre al suo eccezionale contributo professionale, Sandro era un appassionato cultore della formazione delle nuove generazioni, condividendo generosamente le sue conoscenze come docente ospite presso l'Università di Roma Tor Vergata e l'Università di Napoli Federico II. L'entusiasmo contagioso, il senso di leadership e la profonda conoscenza del settore di Sandro hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi. Ci mancherà profondamente, ma non lo dimenticheremo mai. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere quest’uomo straordinario”.

Il direttore e la redazione di TTG Italia esprimono alla famiglia sentite condoglianze.