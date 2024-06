Tre anni di vita, 540 agenzie di viaggi coinvolte e un fatturato complessivo che ha superato i 30 milioni di euro. Faro group ha celebrato i suoi risultati in occasione della terza convention annuale del gruppo, tenutasi presso il Valtur Baia del Gusmay beach & resort di Peschici in Puglia.

Il gruppo di acquisto nato da una costola di Maavi, ha come obiettivo quello di aiutare le piccole e medie agenzie di viaggi, con la creazione di un network che non imponga nuovi vincoli di esclusività o appartenenza. “Da una crisi, abbiamo provato a farne nascere un’opportunità”, ha dichiarato Bruno Normanno, direttore commerciale di Faro, citando lo slogan dell’edizione 2024 della convention, che ha poi aggiunto “eravamo un gruppo di disperati post Covid e oggi siamo una importante realtà del turismo italiano”. Il network conta oggi 180 agenzie ‘Faro Best’ (ovvero le adv indipendenti che lavorano in esclusiva con i to del network) e 360 ‘Faro friend’ (ovvero le agenzie senza nessun rapporto di esclusività).

Continua a crescere, in termini di offerte, anche Faro team Italia, la collegata del gruppo che si occupa di incoming esperienziale, realizzato mettendo in rete le proposte provenienti dalla base delle adv e che riguardano i singoli territori. “Abbiamo regioni che hanno ormai una ricca lista di offerte, come il Piemonte o la Puglia”, ha dichiarato Federica Bellinazzi, responsabile di Faro Team Italia.

La vera novità del 2024 sarà il nuovo portale internet, mostrato in anteprima agli oltre 100 ospiti della convention e che sarà attivo dalle prossime settimane. “È uno strumento pazzesco, messo a punto dal nostro partner informatico Master Explorer - ha dichiarato il presidente di Maavi Enrica Montanucci -. Senza di loro non avremmo potuto arrivare dove siamo oggi”. Il nuovo portale conterrà tutte le offerte del network divise per sezioni, compreso i soggiorni studio all’estero.