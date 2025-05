Master Explorer, parte il roadshow per le agenzie

Un roadshow per rafforzare il dialogo con il mercato in vista della stagione estiva. È questa l’iniziativa lanciata da Master Explorer, che vedrà l’azienda impegnata in un viaggio per l’Italia dal 12 maggio al 25 giugno per presentare agli agenti di viaggi le ultime novità di prodotto e tutte le opportunità di collaborazione in ambito leisure.

“Sarà un roadshow che ci aiuterà a offrire agli agenti di viaggi momenti di scambio, aggiornamento e networking prima di una stagione estiva che si annuncia particolarmente impegnativa. Un’iniziativa strategica utile per confrontarci con un trade sempre più esigente e con il quale stiamo costruendo le basi per un'ulteriore crescita del canale agenziale – spiega Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer –. Una prima fase che anticipa l'appuntamento del TTG di Rimini, dove Master Explorer condividerà le strategie di sviluppo nel corto e medio periodo, inclusi aggiornamenti relativi al portale Prenotando”.

Le date in programma sono: 12 maggio Bari, 13 maggio Napoli, 16 maggio Palermo, 19 maggio Lecce, 20 maggio Verona, 21 maggio Vicenza, 22 maggio Treviso, 22 maggio Padova, 27 maggio Bergamo, 27 maggio Milano, 28 maggio Torino, 29 maggio Genova, 3 giugno Roma, 4 giugno Viareggio e Riccione, 5 giugno Bologna, 10 giugno Pescara, 12 giugno Brescia, 25 giugno Como.

Durante il roadshow, Master Explorer darà massimo risalto alla promo attiva fino alla fine di luglio, che offre alle agenzie di viaggi un incremento del +2% rispetto alla commissione d’uso per tutte le prenotazioni con partenza fino al 31 dicembre 2025. Un’azione pensata per valorizzare il network agenziale e incentivare nuove collaborazioni.