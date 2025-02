Una piattaforma per garantire vantaggi esclusivi alle agenzie. Si appresta a fare il suo debutto MDestinations, nuovo progetto di Mangia’s che ambisce a rivoluzionare l’esperienza di booking b2b, favorendo una semplificazione delle procedure usuali mediante l’impiego di strumenti digitali agili e di immediata intuitività.

Attraverso la piattaforma sarà, inoltre, più facile per le agenzie accedere a vantaggi dedicati e alle campagne di incentivazione.

“Con MDestinations il nostro Gruppo inaugura una nuova era nel settore dei viaggi - spiega Marcello Mangia, ceo e chairman di Aeroviaggi S.p.A. - con l’obiettivo di rafforzare il legame con gli agenti di viaggi, offrendo loro non solo una piattaforma innovativa e intuitiva, dotata di strumenti su misura per semplificare ogni aspetto della prenotazione, ma anche vantaggi esclusivi, sia personali che per le loro agenzie, oltre a un innovativo sistema di incentivazione. Questo progetto segna l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra azienda e siamo entusiasti di presentarlo al mondo”.