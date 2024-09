Moby, 36 milioni per il refitting green della flotta

In casa Moby, tecnologia fa rima con sostenibilità. Le ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy si presentano, infatti, come le navi più moderne e green del Mediterraneo grazie a una serie di dotazioni che permettono di minimizzare l'impatto ambientale.

Complessivamente, gli investimenti programmati per il refitting della flotta ammontano a 36 milioni di euro, che per il 40% saranno cofinanziati grazie al Pnrr e realizzati in cantieri italiani.

Nello specifico, come spiega la compagnia, sono presenti tecnologie all’avanguardia capaci di assicurare una riduzione del 40% delle emissioni di Co2 rispetto ai traghetti impiegati precedentemente su linee analoghe. Le navi sono inoltre già predisposte per ricevere l’alimentazione da terra, assicurando emissioni zero in porto quando saranno disponibili le strutture e le colonnine per l’alimentazione elettrica sulle banchine dei porti toccati.



Infine, a partire da quest’anno Moby ha avviato degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica per molte delle proprie navi avvalendosi di sistemi di cold ironing, nuovi rivestimenti con vernici performanti e reblading delle eliche esistenti