Moby si prepara ad ampliare l’offerta grazie all’ingresso in flotta delle nuove ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy, partendo con un allungamento della stagione. Quest’anno, infatti, la Genova-Olbia sarà in linea dal 16 aprile al 3 novembre, contribuendo alla destagionalizzazione del turismo in Sardegna.



Tutto questo si coniuga all'eccellenza dei servizi di bordo che quest’anno si arricchiscono di nuove opportunità, come il wi-fi free sulle navi a partire da Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, che permetterà di rimanere collegati durante la navigazione.



Su Moby Fantasy verranno posizionate otto casse automatiche che si aggiungono ovviamente ai tradizionali punti di pagamento fisici, che velocizzeranno le operazioni di prenotazione del cibo a bordo e di servire più rapidamente i passeggeri.

Gaia Guarino