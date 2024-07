Il lavoro di squadra produce effetti positivi per tutti gli attori del comparto turistico, anche in un momento delicato come quello attuale. Ne è convinta Enrica Montanucci, presidente di Maavi, che su Facebook segnala come la ‘buona pratica’ adottata da Ota Viaggi faccia bene al mercato.

“Ho avuto una bella segnalazione che, in questo momento generale di furbetti e furbini senza scrupoli, mi ha dato un gran senso di rispetto – segnala la presidente su Facebook -. Varie agenzie ci segnalano che clienti che contattano direttamente Ota Viaggi vengono girati alle agenzie di zona. E io dico ‘wow’. La coerenza e il rispetto per noi agenti da parte del gruppo Ota Viaggi, con la direzione commerciale di Massimo Diana, paga. Questa ne è l’ennesima prova. E qualche volta quasi mi commuovo per queste notizie che, di fatto, dovrebbero essere la normalità”.