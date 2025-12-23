Multa Ryanair, agenzie e Ota plaudono all’Antitrust

La distribuzione reagisce con favore alla sanzione comminata dall’Antitrust a Ryanair per abuso di posizione dominante. Dopo Fto, altre associazioni di categoria che rappresentano le agenzie di viaggi esprimono soddisfazione per il pronunciamento dell’Agcm nei confronti della low cost irlandese.

“L’Autorità - dichiara in una nota il presidente di Aiav Fulvio Avataneo - ha chiarito che il mercato non può essere governato per saturazione e interdizione. Quando un operatore dominante utilizza leve tecnologiche e contrattuali per estromettere l’intermediazione, non sta efficientando il sistema: ne sta alterando l’equilibrio concorrenziale”.

“Siamo soddisfatti per quanto deciso dall’Autorità”, afferma la vice presidente vicaria di Fiavet Confcommercio, Luana De Angelis. “Ci aspettiamo che ora il vettore dia seguito a quanto disposto dall’Autorità, ponendo tutte le agenzie di viaggi realmente in una condizione di reale parità operativa. Tramite il portale dedicato Tad, la vendita della biglietteria deve avvenire alle medesime condizioni riservate ad un acquirente diretto. I cittadini hanno diritto di rivolgersi a un’agenzia di viaggio e accedere alle stesse tariffe e agli stessi voli senza l’obbligo di passare per l’account My Ryanair”.

Adv Unite rivendica il contributo fornito dalle associazioni alle indagini dell’Agcm, esprimendo “soddisfazione per la nostra piccola associazione di agenti di viaggi, che insieme ad altre grosse associazioni ha presentato all’Antitrust la richiesta di procedura irregolare nei confronti di Ryanair per per abuso di posizione dominante”.

Alla distribuzione fisica si unisce anche il mondo delle Ota. In una nota eDreams Odigeo commenta così la sanzione: “Questa sentenza conferma pienamente la posizione sostenuta da tempo da eDreams ODIGEO: Ryanair ha sfruttato la propria posizione dominante per orchestrare una strategia sofisticata di coercizione dei concorrenti con mezzi illegali”.