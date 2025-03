Multata associazione che vendeva viaggi abusivamente

Multata nel Ferrarese un’associazione che vendeva viaggi abusivamente. A costituire reato, secondo quanto emerso dalle indagini del reparto commerciale del Corpo di Polizia locale Terre Estensi su segnalazione dell’Associazione Nazionale Agenti di Viaggio, la vendita di pacchetti turistici ai non associati.

L’associazione - regolarmente costituita - proponeva infatti viaggi in montagna e in Croazia sia ai soci che ai non soci, con tariffe differenziate, dai 99 ai 129 euro.

La vendita ai non soci ha sancito la violazione della normativa regionale, che vieta l’organizzazione di viaggi senza abilitazione anche in forma occasionale.

Per l’associazione, riporta Ferrara Today, è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività in assenza di regolarizzazione. Comminata anche una sanzione di mille euro.