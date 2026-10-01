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Muore in un incidente Marco De Angelis, direttore vendite di Italo

Muore in un incidente Marco De Angelis, direttore vendite di Italo

Lutto in casa Italo. Nel tardo pomeriggio del 30 settembre è morto in un incidente Marco De Angelis, 54 anni, direttore vendite da oltre dieci anni. Ne danno notizia i principali quotidiani. De Angelis stava percorrendo in scooter la strada provinciale Velletri-Nettuno quando si è scontrato con un furgone all’ingresso di un’area di servizio. Nonostante l’arrivo dei soccorsi il manager è deceduto sul luogo dell’incidente.

Il cordoglio della comunità del turismo, a cui si unisce TTG Italia, si esprime in queste ore sui social media e in diversi articoli, ricordando la professionalità e passione di Marco De Angelis, un nome e un volto di riferimento per tutto il travel e il trade italiano.

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