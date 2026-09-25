Nasce Direzione Scuole, network b2b dedicato al turismo scolastico

Nel turismo scolastico arriva un nuovo interlocutore specializzato e debutterà a TTG Rimini tra poche settimane, come annunciato in una nota alla stampa. Si chiama Direzione Scuole ed è nato per collegare in modo diretto le strutture ricettive con agenzie di viaggio e tour operator che organizzano e commercializzano viaggi d’istruzione in tutta Italia. Il progetto è basato su una rete nazionale di strutture selezionate, con condizioni commerciali dedicate, accordi, allotment ed esclusive pensati specificamente per il mercato scolastico.

Direzione Scuole si propone come punto di incontro tra domanda e offerta: da una parte affianca le strutture ricettive nella costruzione di proposte adatte ai gruppi scolastici, dall’altra offre agli operatori un unico interlocutore attraverso cui individuare soluzioni e opportunità immediatamente commercializzabili.

Si tratta di un modello esclusivamente b2b, rivolto quindi agli operatori professionali del turismo e non direttamente agli istituti scolastici. “Con Direzione Scuole abbiamo creato un collegamento concreto tra due mondi che hanno necessità complementari: quello delle strutture alberghiere e quello dei tour operator e delle agenzie specializzate nei viaggi d’istruzione. Il nostro obiettivo è semplificare sempre di più questo rapporto e costruire una rete basata su collaborazione, affidabilità e conoscenza specifica del mercato scolastico, rete che punterà entro il 2029 a coinvolgere tutte le regioni d'Italia”, spiega il direttore commerciale Rosario Gagliano.