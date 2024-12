Nasce Fs international spa, la nuova società controllata del Gruppo Fs. “Si tratta di una strategia aziendale decisa in concomitanza con il nuovo piano strategico – ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato del gruppo -. L’Europa ormai va considerata mercato domestico è ci stiamo espandendo in America e in Asia. Con questa nuova società vogliamo mettere a sistema tutto ciò che non è Italia”.

La nuova spa, che già esisteva ma era inutilizzata, sarà una realtà da 12 mila dipendenti e 3 miliardi di fatturato. Ogni anno nel mondo, tra alta velocità e regionali, circa 230 milioni di persone viaggiano su treni e linee gestite dal gruppo Fs. Tra i mercati più redditizi, spiccano la Germania e la Francia. Tecnologia ferroviaria e materiale rotabile vengono invece vendute dagli Usa all’Australia. “Vogliamo far crescere i nostri passeggeri all’estero del 40% per fare utile e poi investire in Italia” ha concluso Donnarumma.