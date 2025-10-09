TTG Italia

Nasce HuTechTravel, nuova business unit di Volonline

Al TTG Travel Experience 2025 debutta HuTechTravel, nuova business unit di Volonline Group dedicata al business travel. Un progetto che unisce tecnologia e competenza umana per offrire alle aziende viaggi d’affari più semplici, sicuri e convenienti.

Guidata dall’a.d. Alfredo Pezzani, la nuova realtà opererà in modo indipendente con hub dedicati e un team di specialisti. “HuTechTravel nasce come ecosistema tecnologico autonomo – spiega Pezzani – ma condivide con la casa madre tre pilastri: attenzione alle persone (Human), tecnologia avanzata (Tech) ed esperienza nel settore viaggi (Travel)”.

La piattaforma proprietaria integra voli, hotel, treni, autonoleggi e oltre 20mila strutture contrattualizzate, connettendo simultaneamente gds e ndc. A questo si affianca un’area commerciale che supporta le imprese nella negoziazione e nella gestione delle policy.

