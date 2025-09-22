Network Geo, evento a Cipro Nord per le agenzie Gold

“Questo evento rappresenta molto più di un viaggio: è un’occasione concreta di condivisione, confronto e crescita di qualità, intesa come sviluppo professionale e rafforzamento del valore relazionale”. Così Dante Colitta, Direttore Network Welcome Travel Group, spiega il significato ‘Geo4you - Gold Edition’, l’evento rivolto esclusivamente alle agenzie del segmento Gold del Network Geo che inizierà domani dando loro l’opportunità di conoscere Cipro Nord.

Il viaggio, organizzato in collaborazione con la divisione Tour Operating e la compagnia aerea Neos di Alpitour World, coinvolgerà 100 agenti di viaggi delle Agenzie Gold, chiamati a vivere in prima persona l’offerta turistica dell’area Nord dell’isola. La scelta di Cipro Nord si inserisce in un percorso d’apertura verso nuove mete: Alpitour World sta infatti valutando la possibilità di ampliare la propria programmazione estiva sulla destinazione. Per l’evento Neos ha messo a disposizione un volo da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, mentre il soggiorno è previsto presso l’Alpiclub Kaya Artemis Resort, struttura di punta nella zona. Il programma include la visita di Famagosta, città dal grande valore storico e culturale, con la sua cittadella fortificata, la Torre di Otello e il Monastero di San Nicola, oggi moschea. A completare l’esperienza, la tappa nel quartiere di Varosha.

“Portare le nostre Agenzie Gold a scoprire Cipro Nord - continua Colitta - significa aprire nuove prospettive e consolidare il rapporto con chi ogni giorno contribuisce in modo decisivo al successo del network. È il simbolo di una visione che unisce strategia e relazione, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro solido e di valore”.