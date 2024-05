Reduci dal viaggio-evento a New York, Nancy Manna di Vivere e Viaggiare - Desenzano del Garda, Ivan Righetti di Bluvacanze Verona, Lara Antonioli di Vivere e Viaggiare Villanuova sul Clisi e Gabriele Conrotto di Vivere e Viaggiare via Monfalcone Torino svelano qualche curiosità sul backstage dell’organizzazione. Qual è la ‘ricetta’ per progettare un simile tour?

“Quando programmo un viaggio di gruppo, penso in primis ai desideri del cliente - spiega Antonioli -. A questo aggiungo la ricerca di luoghi noti e fascinosi, ristoranti di ottimo livello e guide preparate già testate”.

Complessivamente, come ben sottolinea Manna, la chiave è la conoscenza del prodotto. “Prima di creare il primissimo itinerario su New York, mi sono recata in loco quattro volte per scegliere l’hotel, i fornitori, la guida. E soltanto dopo un’attenta valutazione, ho selezionato ciò che a mio dire era il top sul mercato”.

Un nodo importante è la gestione del tempo. “Questa è spesso una criticità - commenta Righetti -. Mi pongo l’obiettivo di far sì che tempo e soldi dei clienti siano investiti nel migliore dei modi, proponendo esperienze uniche anche nei luoghi mainstream, per esempio portando i partecipanti al Summit One Vanderbilt al tramonto”.

E sulla questione timing si pronuncia anche Conrotto che ritiene indispensabile bilanciare le ore con l’accompagnatore e quelle libere. “Ottimizzo il soggiorno - conclude -. La mattina prediligo inserire attività come le visite guidate, mentre il pomeriggio faccio sì che tutti abbiano modo di godersi la Grande Mela da soli”.