Nobis Assicurazioni: Anna Papola nominata head of pricing

Nobis Assicurazioni annuncia l’ingresso di Anna Papola nel team come head of pricing.

“Nata a Nuoro nel 1970 - riassume una nota della compagnia di assicurazioni - e laureata in Matematica all’Università degli Studi di Milano, Anna Papola è una professionista di riferimento del settore assicurativo e porta in Nobis un’esperienza trentennale, maturata in alcune delle principali realtà internazionali del comparto”.

Paola ha lavorato per ventidue anni in Zurich e per otto anni in Helvetia, ricoprendo incarichi nelle aree pricing, sviluppo prodotti, riassicurazione e technical excellence.

“Entrare a far parte di Nobis Assicurazioni significa contribuire a un progetto di crescita che punta su innovazione e capacità di rispondere all’evoluzione del mercato - dichiara Anna Papola -. L’obiettivo della Divisione Attuariato Pricing è supportare questo percorso attraverso modelli evoluti e soluzioni che rafforzino la competitività mantenendo al centro la qualità dell’offerta e il valore per i clienti”.