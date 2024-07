Nonni e nipoti sempre più vicini. L’ultimo trend rilevato in adv riguarda la propensione degli anziani ad acquistare vacanze da trascorrere con i propri nipoti. La tendenza emerge evidente dai numeri prodotti dal gruppo di agenzie L’Astrolabio.

Il trend arriva dagli Usa e dall’India e i budget possono essere molto differenti, in base alla tipologia di viaggio prescelta: dal costo più contenuto della crociera lungo le coste italiane, magari anche solo per un fine settimana, alla spesa per volare tutti insieme nel continente più lontano. A rilevare questo andamento nel settore dei viaggi leisure è Gaia Cossali, senior account key client delle agenzie L’Astrolabio a Milano.

“Secondo recenti studi – dichiara Cossali – il mercato del lusso in Italia è in stallo tranne per quanto riguarda l’hospitality e i viaggi. Dopo i lockdown, gli altospendenti si sono dedicati al self gifting come reazione alle chiusure, poi si è tornati a livelli di spesa normali. Non per i viaggi. Infatti le nostre agenzie hanno subito ripreso a lavorare a pieno ritmo. Siamo specializzati nei viaggi all’estero su misura quindi è normale per noi accogliere le richieste più particolari e talvolta anche curiose – non necessariamente più costose -; abbiamo notato di recente la tendenza dei nonni a regalare viaggi, mentre prima era una consuetudine dei genitori. Questo tipo di consumo non ha stagionalità perché è legato a motivazioni personali. Le destinazioni più lontane al momento non sono più gli Stati Uniti ma il Giappone, grazie al valore vantaggioso dello Yen e la Corea del Sud, Paese molto attivo nel proporre nuovi modelli pop di lifestyle che piacciono all’Occidente. Inoltre è sempre ricercata la Namibia”.

In nome del total wellbeeing, le esigenze dei turisti possono riguardare anche piccoli accorgimenti come il posto in aereo rigorosamente orientato in un certo modo o la possibilità di essere subito serviti con la bevanda preferita.

Può pure arrivare la richiesta di non separarsi mai dalle proprie valigie anche se sono previsti diversi spostamenti in luoghi dove non si trovano facilmente da noleggiare automobili abbastanza capienti e i tragitti prevedono saliscendi da traghetti: “In questi casi è fondamentale avere una rete di corrispondenti locali di fiducia”.

Il gruppo L’Astrolabio ha all’attivo circa 5mila clienti consolidati e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 20 milioni di euro.