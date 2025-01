Nasce Elite, un innovativo cluster di affiliazione e associazione dedicato al retail turistico che va ad arricchire l’offerta di networking del Gruppo Bluvacanze. Questo nuovo progetto è pensato per le agenzie di viaggi che soddisfano criteri distintivi di eccellenza e performance, offrendo loro un'esperienza esclusiva e vantaggi su misura.

Il gruppo arricchisce così la propria proposta commerciale con un modello di networking che punta a valorizzare i migliori imprenditori del settore. Elite, infatti, rappresenta una nuova visione della distribuzione turistica, progettata per sostenere le realtà imprenditoriali più dinamiche e motivate.

Le agenzie affiliate al cluster Elite potranno beneficiare di una gamma di vantaggi, tra cui eventi ed educational dedicati, con priorità di partecipazione; visibilità privilegiata sui siti web B2C Blunet e Bluvacanze; formazione specializzata e consulenza mirata di business analysis; assistenza legale, fiscale e amministrativa di primo livello; materiale di riconoscibilità del brand Elite; premio Gold Partner garantito, senza condizioni di share; politiche commerciali personalizzate e team commerciale dedicato.

L’obiettivo è accompagnare gli imprenditori più talentuosi della distribuzione turistica nel percorso di crescita e redditività necessario per affrontare con successo il mercato dei prossimi anni.