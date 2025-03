Nuove nomine ai vertici del Gruppo FS. L’assemblea di Trenitalia ha nominato Gianpiero Strisciuglio nuovo consigliere e amministratore delegato, in sostituzione di Luigi Corradi, con mandato fino al bilancio 2025.

Anas ha rinnovato il consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027, nominando Giuseppe Pecoraro presidente e Claudio Andrea Gemme amministratore delegato.

Anche Italferr ha rinnovato i vertici, con Dario Lo Bosco nuovo a.d. Busitalia ha scelto Flavio Nogara come presidente e Serafino Lo Piano come a.d.

FS Sistemi Urbani ha nominato Maria Rosa Sessa alla presidenza e Matteo Colamussi come a.d. Stefano Cervone guiderà Ferservizi fino al 2025. Infine, FS International ha designato Luigi Corradi come amministratore unico per il triennio 2025-2027.