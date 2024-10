Un contratto che punta a ridare dignità economica ai lavoratori del settore turistico, nonché tutelare socialmente le famiglie e la salute. È stato presentato ufficialmente al TTG Travel Experience di Rimini, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del comparto turistico firmato lo scorso 22 luglio da Assoturismo – Confesercenti.

Il CCNL era scaduto da oltre 5 anni, nel 2018 quello della ricettività e nel 2021 quello di campeggi e stabilimenti balneari. La prima grande novità è proprio l’aver prodotto un nuovo accordo unico valido per tutto il comparto, sia quello ricettivo, che delle agenzie di viaggio e della ristorazione.

Da un punto di vista economico si parla di una prima tranche da 140 euro in arrivo per tutti entro fine anno, mentre le successive saranno diverse per ciascun settore. Sul fronte delle tutele sociali sono state adeguate le norme contro la violenza di genere, sono stati inclusi per il calcolo della 13esima e 14esima anche i congedi parentali prima esclusi e sono stati aumentati i permessi familiari.

Roberto Saoncella