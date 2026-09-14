Omio Business apre ai liberi professionisti e ai freelance

Omio allunga sul business travel. A qualche mese di distanza dal lancio nel Regno Unito di Omio Business, piattaforma di prenotazione dedicata alle aziende e alla pianificazione delle trasferte, l’azienda ha deciso di estendere i suoi servizi anche ai liberi professionisti e ai freelance.

Anche i lavoratori autonomi potranno così gestire in modo più semplice i viaggi di lavoro, prenotando su un’unica interfaccia treni, autobus, voli e alloggi.

La piattaforma è disponibile in cinque lingue e accetta pagamenti in diverse valute, tra cui euro, dollari statunitensi e sterline britanniche.

Le aziende e i liberi professionisti possono accedere all’offerta Omio tramite un unico account, con fatturazione conforme all’IVA, cronologia delle prenotazioni centralizzata e monitoraggio dei costi.

La piattaforma non prevede contratti, abbonamenti mensili, spesa minima o costi nascosti.