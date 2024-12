Sarà il lancio dei servizi nel Sud-Est asiatico la principale novità 2025 di Omio; la piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi entra in questo modo nella regione Asia-Pacifico, la seconda destinazione turistica più grande a livello globale, dopo l’Europa, con il Sud-Est asiatico che ospita circa 120 milioni di turisti internazionali ogni anno.

La piattaforma attrae 900 milioni di visitatori all’anno, generando oltre 1 miliardo di ricerche di itinerari su più di 10 milioni di percorsi unici in tutto il mondo. Omio vende 80mila biglietti al giorno tramite l’app di viaggi Omio e la versione desktop. L’app registra una crescita del 30% su base annua e nel 2024 ha concluso partnership con Flix e Ryanair e ha accelerato la modalità di viaggio in traghetto, rafforzando il concetto di viaggio intermodale.

“Ridefiniamo il modo di viaggiare”

“La nostra piattaforma - commenta Veronica Diquattro, presidente Consumer & Supply Business in Europa di Omio - continua a ridefinire il modo di viaggiare connettendo il frammentato panorama globale dei trasporti e promuovendo maggiore trasparenza e accessibilità. Vogliamo dare a tutti i viaggiatori gli strumenti per prendere decisioni consapevoli e gestire i loro viaggi senza difficoltà”.

Omio, infatti, unifica i dati di mobilità di treni, autobus, traghetti e voli in un’unica app rendendo più semplice la pianificazione, il confronto e la prenotazione dei viaggi semplici. L’app Omio offre un inventario prenotabile in 39 Paesi, con biglietti disponibili in 27 lingue e in 21 valute.

Per la sua crescita futura l’azienda ha ottenuto una linea di credito da 120 milioni di dollari da parte di Hercules Capital.