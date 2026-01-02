Omio: le capitali cedono terreno alle città secondarie

La piattaforma per la prenotazione dei viaggi multimodali Omio svela i trend per le destinazioni del 2026. Tra le tendenze, l’avanzata delle città ‘secondarie’ rispetto alle capitali, come riporta una nota dell’azienda.

Un fenomeno che “riflette uno dei temi centrali del suo annuale Report NowNext realizzato con YouGov: Oltre le capitali/ Capital Losses”.

“I viaggiatori stanno ripensando a cosa renda memorabile un city break - spiega Veronica Diquattro, presidente b2c e supply di Omio Europa -. Invece di scegliere automaticamente le grandi capitali, cercano luoghi con carattere, maggiore accessibilità economica e un forte senso di identità locale. Le città secondarie spesso offrono esattamente questo. In Omio vediamo questo cambiamento riflettersi nei modelli di prenotazione in tutta Europa, favorito anche dalla facilità con cui oggi è possibile raggiungere queste destinazioni grazie a una combinazione di diversi mezzi di trasporto. Questo trend non mostra segni di rallentamento con l’ingresso nel 2026”.

Le prime destinazioni di tendenza per il 2026 secondo Omio sono Salamanca e Marbella in Spagna, Monopoli, Polignano a Mare, Alberobello e Bari in Italia. La classifica prosegue con Murcia, Santiago de Compostela, Valladolid e Segovia in Spagna; al 12esimo posto torna l’Italia con Lecce, seguita da Oviedo, Santander e Jerez de la Frontera in Spagna. Al 16esimo posto compare Anversa in Belgio, seguita da Lubiana in Slovenia e poi ancora dal Belgio con Gand. Le ultime due posizioni della top 20 spettano rispettivamente a Dubrovnik (Croazia) e Annecy in Francia.