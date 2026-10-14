Ora solare e legale, anche il turismo chiede lo stop al cambio di orario

Anche il mondo del turismo dice si all’abolizione del cambio di orario solare/legale. È il risultato che emerge da un’indagine conoscitiva condotta presso la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), della Camera dei Deputati.

“Il messaggio che emerge dall’indagine è non solo forte e chiaro, ma anche univoco: dalle organizzazioni del commercio a quelle del turismo, tutti sono concordi sulla necessità di superare l’attuale doppio orario”, ha dichiarato Andrea Barabotti (Lega) che ha portato avanti l’indagine.

Concordi anche altre categorie produttive come l’edilizia e gli agricoltori e l’ordine dei medici. Tra i soggetti che hanno partecipato all’indagine anche Confcommercio, Confesercenti e Federalberghi.

La questione rimasta aperta è quella relativa alla scelta dell’orario unico da adottare, se ora legale o ora solare, non essendo emersa al riguardo una posizione univoca. Ora l’Italia chiederà all’Europa una sperimentazione per l’adozione di un sistema di orario unico in tutta l’area Ue, ma intanto il prossimo sabato 24 ottobre si tornerà come sempre dall’ora legale a quella solare.