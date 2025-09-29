Pagamenti digitali: nasce il dispositivo all in one Dojo Pocket

Arriva Dojo Pocket, dispositivo portatile all-in-one che permette di gestire ordini e pagamenti direttamente dal proprio bancone o in qualsiasi area di un locale e di un negozio. Il nuovo strumento di soli 143 grammi messo a disposizione da Dojo, fintech specializzata in soluzioni di pagamento, concentra da oggi tutte le transazioni su un unico dispositivo funzionante anche con poca ricezione, in grado di emettere ricevute digitali e di frazionare il conto su più clienti, risparmiando tempi di spostamenti alla cassa per formalizzare le operazioni.

“Vogliamo che l’agilità e la comodità nel processo di pagamento siano il vero valore aggiunto per chi sceglie Dojo Pocket”, dichiara Antonio Di Berardino, country manager Italia di Dojo. “Soluzioni come questa semplificano la gestione quotidiana di chi ha un negozio o un’agenzia e migliorano la soddisfazione dei clienti. È così che intendiamo contribuire alla digitalizzazione e alla modernizzazione del settore, offrendo strumenti efficienti e su misura per il mercato italiano”.



